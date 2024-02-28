Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurumları, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, uzman doktor, doktor, uzman diş doktoru, diş doktoru, uzman eczacı ve eczacı kadrolarına yapılan atama-yerleştirme işlemlerini noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile gerçekleştirecek.

Kuralar eczacı unvanlı adaylar için 1. yerleştirme ve 2. yerleştirme olarak iki ayrı yerleştirme şeklinde yapılacak. Diğer unvan ve branşlar için sadece 2. yerleştirme işlemi yapılacak.

1. Yerleştirme ile ‘Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için yabancı dil yeterliliğine sahip eczacı unvanlı personel alımı’ yapılacağı açıklandı.

2. Yerleştirme ile de ‘Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları için uzman doktor, doktor, uzman diş doktoru, diş doktoru, uzman eczacı ve eczacı unvanında personel alımı’ yapılacağı açıklandı.

KURA BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı'nın kura ile yapacağı atamaların genel esasları Resmi Gazete ilanı ile duyuruldu.

Kura başvuruları, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği tarihler içinde https://ekip.saglik.gov.tr adresinden Entegre Kurumsal İşlem Platformu -EKİP- üzerinden yapılacak.

Münhal kadrolar, kura yeri ve saati ile kura sonuçları, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün https://yhgm.saglik.gov.tr internet sitesinde ilan edilecek.

Başvuru yapacak adaylar, kura takviminde belirtilen tarihler arasında EKİP üzerinden başvuru formlarını elektronik ortamda doldurarak tercihlerini kaydedip kesinleştirecekler.

Kesinleştirme işlemi tamamlandıktan sonra başvuru bilgilerinde ve tercihlerde herhangi bir değişiklik yapılamayacak. Kesinleştirilmeyen başvurular ise Bakanlık tarafından dikkate alınmayacak.