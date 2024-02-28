Günümüzde, vadeli ya da vadesiz mevduat hesabı bulunan ve bu hesaplarıyla birlikte kredi veya banka kartı kullanan milyonlarca kişi, ATM'leri kullanarak çeşitli işlemler gerçekleştiriyor. Ancak, bu işlemler sırasında bankalar tarafından alınan komisyonlar göz ardı edilmemeli. İşte, en sık karşılaşılan 5 masraf ve bu masraflardan kaçınma yöntemleri:

1. Limit Üstü Komisyonlar

Bankaların belirlediği para çekme limitinin üzerindeki çekimlerde %2-3 arası bir komisyon ve vergi uygulanmaktadır.

Bu durumda, bilinçsizce veya acil ihtiyaçlar doğrultusunda limiti aşan kişiler ekstra masraflarla karşılaşabilirler.

Örneğin, 5.000 TL yerine 10.000 TL çeken bir kişi, 100-150 TL arası bir limit üstü komisyon ödemek zorunda kalabilir.

Kurtuluş Yolları:

Mümkünse, mesai saatlerinde banka şubesine giderek gişeden çekim yapılabilir.

Acil durumlarda limit üstü çekim yapmak gerekiyorsa, QR kod kullanarak bir çekim yapılıp ardından kartla çekim yapılabilir. Böylece her iki yöntemin limitlerinden faydalanılarak masrafsız çekim yapılabilir.

Günlük limitin artırılması talep edilebilir.

2. Başka Banka Komisyonları

Başka bankanın ATM'sinden para çekilmesi durumunda %1,15 gibi bir komisyon alınmaktadır.

Özellikle, limit üstü çekim yapıldığında bu komisyon daha da artmaktadır.

Kurtuluş Yolları:

Mümkün olduğunca, kendi bankanın ATM'sini tercih etmek en uygunudur.

Acil durumlarda komisyon almayan ATM'leri tercih etmek veya banka kartıyla alışveriş yapmak masraflardan kaçınmak için bir seçenek olabilir.

3. Para Yatırma Komisyonları

Kartsız kendi hesabınıza para yatırma işlemlerinde genellikle masraf alınmamakla birlikte, havalelerde ve kartlı işlemlerde masraflar artmaktadır.

4. Kredi Kartı Nakit Komisyonları

Nakit avanslarda %1 komisyon uygulanmaktadır.

Başka bankanın ATM'sinden yapılan nakit çekimlerde bu komisyon %3,87'ye kadar çıkabilmektedir.

Ayrıca, nakit çekimler için bankalar genellikle %4,42 gibi bir faiz oranı da uygulamaktadır.

Bu bilgiler ışığında, ATM işlemlerindeki masraflardan kaçınmak için bilinçli ve planlı hareket etmek önemlidir. İhtiyaçlarınıza uygun olarak banka işlemlerinizi gerçekleştirmeniz, gereksiz komisyon masraflarından korunmanıza yardımcı olacaktır.