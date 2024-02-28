Dolar ve euro kuru haftanın üçüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 28 Şubat 2024 Salı günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 31.1585 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 31.1557 liradan, satış fiyatı ise 31.1614 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.1'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 33.7748 TL'den yapan euro şu anda 33.7669 TL alış ve 33.7827 TL satış fiyatına sahip.