Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:
Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:
Yozgat İçin Haftalık Namaz Vakitleri
|Miladi Tarih
|Hicri Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|28 Şubat 2024 Çarşamba
|18 Şaban 1445
|05:47
|07:10
|12:58
|16:05
|18:37
|19:55
Akdağmadeni İçin Haftalık Namaz Vakitleri
|Miladi Tarih
|Hicri Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|28 Şubat 2024 Çarşamba
|18 Şaban 1445
|05:43
|07:05
|12:54
|16:01
|18:33
|
19:50
Aydıncık (y) İçin Haftalık Namaz Vakitleri
|Miladi Tarih
|Hicri Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|28 Şubat 2024 Çarşamba
|18 Şaban 1445
|05:45
|07:08
|12:57
|16:03
|18:35
|19:53
Boğazlıyan İçin Haftalık Namaz Vakitleri
|Miladi Tarih
|Hicri Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|28 Şubat 2024 Çarşamba
|18 Şaban 1445
|05:46
|07:07
|12:57
|16:04
|18:36
|
19:53
Çandır İçin Haftalık Namaz Vakitleri
|Miladi Tarih
|Hicri Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|28 Şubat 2024 Çarşamba
|18 Şaban 1445
|05:44
|07:06
|12:56
|16:03
|18:35
|
19:52
Çayıralan İçin Haftalık Namaz Vakitleri
|Miladi Tarih
|Hicri Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|28 Şubat 2024 Çarşamba
|18 Şaban 1445
|05:44
|07:06
|12:55
|16:02
|18:34
|19:51
Çekerek İçin Haftalık Namaz Vakitleri
|Miladi Tarih
|Hicri Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|28 Şubat 2024 Çarşamba
|18 Şaban 1445
|05:44
|07:07
|12:56
|16:02
|18:34
|
19:52
Kadışehri İçin Haftalık Namaz Vakitleri
|Miladi Tarih
|Hicri Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|28 Şubat 2024 Çarşamba
|18 Şaban 1445
|05:43
|07:06
|12:55
|16:01
|18:33
|19:51
Saraykent İçin Haftalık Namaz Vakitleri
|Miladi Tarih
|Hicri Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|28 Şubat 2024 Çarşamba
|18 Şaban 1445
|05:44
|07:07
|12:56
|16:02
|18:35
|19:52
Sarıkaya İçin Haftalık Namaz Vakitleri
|Miladi Tarih
|Hicri Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|28 Şubat 2024 Çarşamba
|18 Şaban 1445
|05:45
|07:07
|12:56
|16:03
|18:35
|19:52
Şefaatli İçin Haftalık Namaz Vakitleri
|Miladi Tarih
|Hicri Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|28 Şubat 2024 Çarşamba
|18 Şaban 1445
|05:47
|07:10
|12:59
|16:06
|18:38
|19:55
Sorgun İçin Haftalık Namaz Vakitleri
|Miladi Tarih
|Hicri Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|28 Şubat 2024 Çarşamba
|18 Şaban 1445
|05:46
|07:08
|12:57
|16:04
|18:36
|19:53
Yenifakılı İçin Haftalık Namaz Vakitleri
|Miladi Tarih
|Hicri Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|28 Şubat 2024 Çarşamba
|18 Şaban 1445
|05:47
|07:08
|12:58
|16:05
|18:37
|19:54
Yerköy İçin Haftalık Namaz Vakitleri
|Miladi Tarih
|Hicri Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|28 Şubat 2024 Çarşamba
|18 Şaban 1445
|05:48
|07:11
|13:00
|16:07
|18:39
|19:56
Kaynak: Haber Merkezi