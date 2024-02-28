Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgat cami (9)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Yozgat 2024 Ramazan imsakiyesi! Yozgat İftar vakti ve sahur vakitleri Yozgat 2024 Ramazan imsakiyesi! Yozgat İftar vakti ve sahur vakitleri

yozgat cami (12)

Yozgat İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
28 Şubat 2024 Çarşamba 18 Şaban 1445 05:47 07:10 12:58 16:05 18:37 19:55

Akdağmadeni İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
28 Şubat 2024 Çarşamba 18 Şaban 1445 05:43 07:05 12:54 16:01 18:33

19:50

Aydıncık (y) İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
28 Şubat 2024 Çarşamba 18 Şaban 1445 05:45 07:08 12:57 16:03 18:35 19:53

yozgat cami (3)

Boğazlıyan İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
28 Şubat 2024 Çarşamba 18 Şaban 1445 05:46 07:07 12:57 16:04 18:36

19:53

Çandır İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
28 Şubat 2024 Çarşamba 18 Şaban 1445 05:44 07:06 12:56 16:03 18:35

19:52

yozgat cami (8)

Çayıralan İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
28 Şubat 2024 Çarşamba 18 Şaban 1445 05:44 07:06 12:55 16:02 18:34 19:51

Çekerek İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
28 Şubat 2024 Çarşamba 18 Şaban 1445 05:44 07:07 12:56 16:02 18:34

19:52

Kadışehri İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
28 Şubat 2024 Çarşamba 18 Şaban 1445 05:43 07:06 12:55 16:01 18:33 19:51

Saraykent İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
28 Şubat 2024 Çarşamba 18 Şaban 1445 05:44 07:07 12:56 16:02 18:35 19:52

yozgat cami (10)

Sarıkaya İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
28 Şubat 2024 Çarşamba 18 Şaban 1445 05:45 07:07 12:56 16:03 18:35 19:52

Şefaatli İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
28 Şubat 2024 Çarşamba 18 Şaban 1445 05:47 07:10 12:59 16:06 18:38 19:55

Sorgun İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
28 Şubat 2024 Çarşamba 18 Şaban 1445 05:46 07:08 12:57 16:04 18:36 19:53

Yenifakılı İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
28 Şubat 2024 Çarşamba 18 Şaban 1445 05:47 07:08 12:58 16:05 18:37 19:54

Yerköy İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
28 Şubat 2024 Çarşamba 18 Şaban 1445 05:48 07:11 13:00 16:07 18:39 19:56

Kaynak: Haber Merkezi