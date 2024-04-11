Yaz sezonunda sıcak hava etkisini artırırken, yazlık ayakkabı fiyatlarının yükselmesi eski ayakkabıların değerlendirilmesine neden oldu. Evlerinde uzun süre kullanılmamış veya yıpranmış ayakkabıları bulunan vatandaşlar, tamircilere başvuruyor.

Yıllardır Yozgat'ta ayakkabı tamiri işiyle uğraşan Lostra Salonu işletme sahibi Mahmut Ekinci, artan fiyatlar sebebiyle vatandaşlardan yoğun ilgi gördüklerini belirtti. Ekinci, gelen ayakkabıların genellikle dikiş sökülmesi ve yırtılma gibi sorunlarla karşılaştıklarını ifade etti.

Ekinci, "Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar yazlık ayakkabılara yöneldi. Ancak fiyatların yükselmesiyle birlikte bizi tercih etmeye başladılar" dedi.

Ayakkabıların pahalı olması, tamircilerin işlerine katkı sağlıyor. Ekinci, son zamanlarda işlerinin arttığını ve insanların yeni ayakkabı almak yerine mevcutlarını tamir ettirmeyi tercih ettiğini belirtti. Özellikle kadınların yazlık ayakkabılarında daha sık karşılaşılan dikiş sökülmesi ve yırtılma gibi sorunlarla başvurduğunu ekledi.

Ekinci'nin ifadelerine göre, ayakkabı tamiri işleri artık sadece ekonomik bir seçenek olmaktan çıkıp, aynı zamanda çevre dostu bir tercih haline gelmeye başladı.