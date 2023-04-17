Oluközü Belediyesi, birikmiş vergi borcu olan vatandaşlara yapılandırma çağrısında bulunuyor.

Belediyeden yapılan açıklamada yapılandırma fırsatlarından yararlanmak için son başvuru tarihinin 31 Mayıs 2023 olarak açıklandı.

Belediye tarafından yapılan paylaşımda ise şu bilgiler verildi; “Belediyemize olan, birikmiş su borçları, emlak vergisi, çevre ve temizlik vergisi, ceza ve harçlar. 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması kanunu kapsamında belediyemize olan borçlarınızı yapılandırma fırsatını kaçırmayın. Borçlarınızı yapılandırmak için Belediyemiz tahsilat birimine uğramanız yeterli olacaktır. Belediyemize olan borçlarınızı yapılandırma fırsatını kaçırmayın. Son başvuru 31 Mayıs.” Haber Merkezi