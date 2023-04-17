Belediye ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda cami ve mescit temizliği ile cadde, sokak, kaldırım temizliği yapılıyor.

EKİPLER SAHADA

Yozgat’ta Ramazan Bayramı öncesi temizlik çalışmaları devam ediyor.

Yozgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, kent geneli ve belirli alanlardaki rutin temizlik çalışmaları bayram öncesinde tamamlanacak.

Belediyeye bağlı ekipler, bayram öncesi temizlik çalışmalarına start verdi. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalarda cadde ve sokakları yıkanmaya başlandı.

Ana caddelerin trafiğe kapanmaması için gece boyunca çalışmalar yürüten ekipler, cadde ve sokaklardaki çalışmalarına tam gaz devam etti. Bu kapsamda cadde ve sokaklar, itfaiye araçlarının yardımıyla temizlenerek tozdan arındırıldı.

GECEDEN HAZIRLIK

Belediye ekipleri, temizlik faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Ekipler, çöplerin kaldırılmasından, cadde ve sokakların temizliğine kadar ilçenin dört bir yanını gece gündüz demeden temizliyor. Sabah saatlerinde cadde ve sokakların süpürülmesi ile başlayan temizlik çalışmaları, gece geç saatlere kadar devam ediyor. Rutin çöp toplama işleminin yapılmasından sonra, çöp konteynerleri ve caddeler yıkanarak bayrama hazırlandı. Melike Aslı Arslan