90 dakikası büyük mücadeleye sahne olan müsabakada Yozgat 66 Spor rakibini 2-1’lik skorla geçerken golleri Nuh Mehmet Aksu ve İbrahim Acet kaydetti.

KALE MAÇINDA EKSİK KALDI

İlk hafta mücadelesinde Şefaatli Spor’un ligden çekilmesinden dolayı sahadan 3-0 hükmen galip ayrılan Yozgat 66 Spor ikinci maçında Akıncılar Kalespor ile karşı karşıya gelmişti. 90 dakikaya hakem kararlarının damga vurduğu maçta Kırmızı siyahlı ekip 4 kırmızı kart görmüş forveti Erol Ulus, stoperi Cengiz İçen’in cezalı duruma düşmüş ve sahadan 3-2 yenik ayrılmıştı.

GENÇLER GÖZ DOLDURDU

Tecrübeli oyuncularından yoksun bir şekilde Sorgun 1071 Spor maçına çıkan Yozgat 66 Spor’da gençler göz doldurdu. Maçın 90 dakikası boyunca mücadeleden vazgeçmeyen genç oyuncular seyircilerden tam not aldı. Maçın bitmesine saniyeler kala sahneye çıkan iki genç oyuncu İsmail ve İbrahim takımlarına 3 puanı getiren golü kaydettiler. İsmail’in asistinde topla buluşan İbrahim attığı güzel golle hem takımına 3 puan kazandırdı hem de ağabeylerinin yokluğunda bende buradayım dedi.

“AMACIMIZ ŞAMPİYONLUK”

Kazanılan Sorgun 1071 Spor maçı sonrası açıklamalarda bulunan kırmızı siyahlıların yöneticisi Ebubekir Kılınçaslan,” Yozgat 2. Yerel Amatör’de şampiyon olmak için yola çıktık. Takımımızı bu doğrultuda kurduk. Genç kardeşlerimizle tecrübeli oyuncularımızı harmanlayarak ağabey-kardeş ruhunu takımımızda oturttuk. İlk hafta malum Şefaatli Spor’un ligden çekilmesinden dolayı hükmen galip sayıldık. İkinci hafta mücadelesinde ise Akıncılar Kalespor ile oynadığımız maçta oyunun önüne hakem geçti. Verilen hatalı kararlar neticesinde takımımız o maçta sahada 9 kişi oynadı. Tecrübeli oyuncularımız Erol Ulus ve Cengiz İçen gördükleri kırmızı karttan dolayı cezalı duruma düştüler. Sorgun 1071 Spor maçında ağabeylerinin eksikliğini hissettirmeyen kardeşlerimiz gereğini yaptı ve sahadan galip ayrıldık. Oyuncu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Amacımız şampiyonluk ve son ana kadar da amacımızı kovalamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi