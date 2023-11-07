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Başkan Zararsız, “Hak İş olarak, günlerdir aç-susuz bırakılan, ilaç ve her türlü insani yardımdan mahrum bırakılan Gazzelilere ulaştırılmak üzere üyelerimizin katılımına yönelik bir yardım kampanyası başlatma kararı aldık. ‘Filistin için Haydi Hak İş, Filistin’in Yaralarını Birlikte Saralım, Sen de Bağış Yap, Filistin’e Yardım Elini Uzat’ diyoruz” dedi.

Zararsız, “Bütün Hak İş teşkilatımızı, Sendikalarımızı, şubelerimizi ve üyelerimizi yardım kampanyamıza etkin ve aktif olarak katılmaya davet ediyoruz” dedi.

Siyonist İsrail Devleti uluslararası hukuku hiçe sayarak, sistematik bir şekilde tüm dünyanın gözü önünde Filistin’de soykırım yaptığını ifade eden Başkan Zararsız, “Hak İş olarak, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Filistin’de, özellikle de Gazze’de yaşanan katliamı en güçlü şekilde kınıyoruz. Terör devleti İsrail’in yıllardır süregelen işgal politikasına karşı dost ve kardeş Filistin halkının haklı direnişinin daima yanında olduğumuzu ve yanında olmaya devam edeceğini bir kez daha güçlü bir şekilde ifade ediyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Zararsız, “İşgalci İsrail devleti, ‘tam abluka’ kararıyla, Gazze’yi Dünyanın en büyük açık hava hapishanesi haline getirmiştir. Elektrik, su, gıda, ilaç, yakıt gibi temel insani ihtiyaçların Gazze’ye girişini engelleyen terör devleti İsrail, internet hatlarını da keserek Gazze’nin dünya ile bağlantılarını da koparmaktadır. HAK-İŞ olarak, hiçbir kutsalı ve ahlakı olmayan, çocuk, genç, yaşlı, kadın demeden soykırım yapan terörist İsrail devletini şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Saldırılarda şehit olan Filistinli kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz” dedi.

Hak İş olarak, Siyonist İsrail’in Filistin halkına yönelik artık sistematik hale gelen bu saldırılarını sadece izlemekle yetinen uluslararası toplumu kınadıklarını söyleyen Başkan Zararsız, “İşgalci İsrail’den uluslararası hukuk önünde bu terör eylemlerinin hesabının en ağır şekilde sorulmasını istiyoruz. BM başta olmak üzere, uluslararası kuruluşları, İslam İşbirliği Teşkilatını, bölge ülkelerini ve insan hakları kuruluşlarını, siyonist İsrail Devletinin Netenyahu başta olmak üzere bütün yöneticilerinin uluslararası savaş suçluları mahkemesinde yargılanması için harekete geçmeye, katliamları durdurmak için acilen İsrail’e her türlü müeyyidenin uygulanması için çaba göstermeye davet ediyoruz. Hak İş Yönetim Kurulu olarak, günlerdir aç-susuz bırakılan, ilaç ve her türlü insani yardımdan mahrum bırakılan Gazzelilere ulaştırılmak üzere üyelerimizin katılımına yönelik bir yardım kampanyası başlatma kararı aldık. ‘Filistin için Haydi Hak İş, Filistin’in Yaralarını Birlikte Saralım, Sen de Bağış Yap, Filistin’e Yardım Elini Uzat’ diyoruz. Hak İş olarak, kampanyada toplanan yardımları Gazze’ye ulaştırmak için kampanyamızı başlatıyoruz. Hak İş Konfederasyonu olarak, Hak İş teşkilatımızı, Sendikalarımızı, şubelerimizi ve üyelerimizi yardım kampanyamıza etkin ve aktif olarak katılmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.