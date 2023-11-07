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Sağlık Bakanlığı'nın 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası çerçevesinde paylaştığı verilere göre, Türkiye'de organ ve kornea nakli sayılarında kaydedilen artış, umut verici bir tablo çiziyor. Bakanlık, organ bağışı konusunda toplumsal farkındalığın her geçen gün arttığını ve bu sayede daha fazla hastanın tedavi şansı bulduğunu belirtti.



21 Yılda 74 Binden Fazla Nakil

2002 yılından 2023 Kasım ayına kadar Türkiye'de gerçekleştirilen toplam organ nakli sayısı 74 bin 704 oldu. Bu nakillerin; 52 bin 258'ini böbrek, 20 bin 671’ini karaciğer, bin 210’unu kalp, 320’sini akciğer, 198’ini pankreas ve 47’sini ince bağırsak nakilleri oluşturuyor. 2010 yılından 2023 Kasım’a kadar kornea nakilleri ise 37 bin 666 vakaya ulaştı.

Organ bağışının hayati önem taşıdığını vurgulayan Sağlık Bakanlığı, 18 yaşını doldurmuş ve akli dengesi yerinde olan her bireyin organ bağışında bulunabileceğini hatırlatıyor.

Canlı vericilerin karaciğer ve böbrek bağışı yapabildiği Türkiye'de, bağışçılar, resmi veya yazılı vasiyetname düzenleyerek ya da yetkilendirilmiş birimlerden organ bağış kartı alarak bağışta bulunabiliyorlar.



Türkiye Organ ve Doku Bağış Bilgi Sistemi (TODBS) üzerinden kayıt altına alınan bağışlar, E-Devlet entegrasyonu sayesinde vatandaşlar tarafından kolaylıkla görüntülenebiliyor.

Ayrıca, hayattayken organ bağışında bulunmamış kişilerin vefatı halinde, ailelerinin rızası ile organları alınabiliyor.

Organ nakli, birçok hastalık için son çare olarak görülüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 1980 tarihli açıklamasında organ naklinin caiz olduğu belirtiliyor.

Türkiye'de ilk böbrek nakli 1968'de, ilk kalp nakli 1969'da gerçekleştirildi ve ilk başarılı canlı vericili böbrek nakli 1975'te yapıldı. Organ Nakli Kanunu'nun 1979 yılında yürürlüğe girmesi ile bu alandaki çalışmalar daha da hız kazandı.

33 BİNDEN FAZLA HASTA ORGAN NAKLİ BEKLİYOR

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, 2023 Kasım ayı itibarıyla, böbrek nakli bekleyen hasta sayısı 24 bin 449, karaciğer nakli bekleyen hasta sayısı 2 bin 600, kalp nakli bekleyen hasta sayısı bin 422, akciğer nakli bekleyen hasta sayısı 204, pankreas nakli bekleyen hasta sayısı 277 ve kornea nakli bekleyen hasta sayısı 4 bin 119'dur.