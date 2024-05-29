Son günlerde Gülen Cemaati'nde yaşanan iç çatışmalar ve örgütün lideri Fethullah Gülen'in Pensilvanya'daki kamptan kaçırıldığına dair iddialar gündemi meşgul ediyor. Bazı köşe yazarları da bu iddiaları yorumladı.

FETHULLAH GÜLEN’İN ÇİFTLİKTEN AYRILDIĞI İDDİA EDİLDİ

Gülen Cemaati lideri Fethullah Gülen'in Pensilvanya Eyaleti'ndeki çiftlikten ayrıldığı öne sürüldü. Sosyal medyada paylaşılan iddialara göre, örgüt içi kavga nedeniyle Gülen'in kendisine yakın bir grupla “güvenli” bir yere taşındı.

TELE1 YAZARI YILMAZ POLAT’IN İDDİALARI

TELE1 yazarı Yılmaz Polat, “FETÖ’nün çiftliğinde neler oluyor?” başlıklı yazısında Gülen’in yeğeni Ebuseleme Gülen'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, “Cevdet Türkyolu, Adil Öksüz” gibi isimlerle başka bir yere nakledildiğini belirtti.

Polat, yazısında şu ifadelere yer verdi: “Bu arada Gülen’in çok hasta olduğu, bu nedenle kimseyle görüştürmek istenmediği de verilen haberler arasında.”

GÜLEN’İN SAĞLIK DURUMU VE ÖLDÜĞÜ İDDİALARI

FETÖ elebaşı Gülen’in uzun süredir hasta olduğu biliniyor. FETÖ’ye yakın bir sitede yayınlanan haberde ise Gülen’in yaşadığı iddia edildi. Daha önce de Gülen’in öldüğüne ilişkin haberler çıkmıştı. New Jersey’de bulunan Tugra Books isimli yayıncı, Gülen’in öldüğünü ve örgütü artık damadı Cevdet Türkyolu’nun temsil edeceğini açıklamıştı.

FETÖ İÇİNDEKİ GÜÇ MÜCADELESİ

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugünkü yazısında Gülen’in Pensilvanya’daki kamptan kaçırıldığı iddialarını ele aldı. Övür, örgüt içindeki liderlik kavgasında, Gülen'in özel kalemi Cevdet Türkyolu ve "Baş Yüceler Heyeti" üyeleri Mustafa Özcan, Barbaros Karakurt, Adil Öksöz ile son heyet üyesi Ekrem Dumanlı’nın bir tarafta; Osman Şimşek ve "mollalar" denilen heyet üyelerinin ise diğer tarafta olduğunu belirtti.

Övür, yazısında şu ifadelere yer verdi: “Şimşek daha önce Pensilvanya'da dövülerek kovulan bir isim. Bu grup uzun zamandır Mustafa Özcan'a muhalefet ediyor. Pensilvanya'da bu muhalefet yükselince, Özcan rahatsız olmuş ve kaçırılma operasyonu başlamış.”

EBUSELEME GÜLEN’İN AÇIKLAMALARI

Kaçırılma olayını duyuran isim FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen. Ebuseleme, Gülen'in kardeşi Mesih Gülen'in oğlu ve FETÖ'nün "Yargı İmamı" Osman Karakuş'un damadı. Çektiği videoda, "Hocaefendiyi de kaçırdılar, hocamız yok artık" diyerek Pensilvanya'daki kampın girişini gösterdi.

İÇ ÇATIŞMANIN DERİN NEDENLERİ

FETÖ içindeki gizli iktidar savaşının fitilini ateşleyen olay, Mustafa Özcan'ın "böcek operasyonu" oldu. Özcan, Gülen'i kendisi aleyhine çevirmeye çalışan "molla" grubunun planlarını öğrenince harekete geçti ve Gülen’i kaçırtarak gücü elinde tutmaya çalıştı.

Ebuseleme Gülen, örgütteki tartışmanın derin olduğunu şu sözlerle anlattı: "Hesap vermeden ölme hocam. Ölmeye hakkın yok! bizi böyle terörist bırakıp gitmeye hakkın yok. Çık açıkla her şeyi. Bilerek susuyorsun. Böyle ölmek istiyorsun! Aman daha fazla duyulmasın. Kanser ettiniz hepimizi. Bir Cevdet ve Barbi uğruna. 1 milyon insanın hayatı karardı."