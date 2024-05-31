Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi tarafından "FEDEK Akreditasyonu Temel Özellikleri, Ölçütleri, Süreci ve ÖDR Hazırlığı" konulu seminer düzenlendi.

Fen Edebiyat Fakültesi organizasyonu ile gerçekleştirilen etkinlikte FEDEK Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Talat Özpozan tarafından seminer verildi. Seminere akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Konu ile ilgili fakülte yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Fen Edebiyat Fakültesi organizasyonu ile gerçekleştirilen ‘FEDEK Akreditasyonu Temel Özellikleri, Ölçütleri, Süreci ve ÖDR Hazırlığı’ konulu seminer FEDEK Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Talat Özpozan tarafından 30 Mayıs 2024 saat 14.30'da yapılmıştır. Değerli hocamıza ve katılımcılara teşekkür ederiz” denildi.