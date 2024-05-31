Aydıncık Belediyesi tarafından ilçede bulunan içme suyu boru tamiratı ve kanalizasyon boru değişim çalışmaları devam ediyor.

Baştürk Mahallesinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mustafa Tekçam, “Mahallelerin refahı ve güvenliği bizim için önemli öncelik” dedi.

Başkan Tekçam yaptığı açıklamada, “Baştürk Mahallemizde yürüttüğümüz içme suyu boru tamiratları ve kanalizasyon boru değişimi çalışmalarını hızla sürdürüyoruz. Sağlıklı ve kesintisiz su hizmeti sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu süreçte gösterdiğiniz sabır ve anlayış için teşekkür ederiz. Çalışmalarımızın her adımını titizlikle planlayıp uyguluyoruz. Mahallemizin refahı ve güvenliği bizim için en önemli öncelik” ifadelerini kullandı.