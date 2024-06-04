Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Fatma Karanfil'in vefatı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve en çok aranan isimler arasında yer aldı. Peki, Fatma Karanfil kimdir ve neden hayatını kaybetti?

Fatma Karanfil, uzun süredir mücadele ettiği kansere yenik düşerek hayatını kaybetti. 25 Mayıs'ta entübe edilen ünlü oyuncu, özellikle "Aşk-ı Memnu" dizisinde canlandırdığı "Şayeste" karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

FATMA KARANFİL KİMDİR?

3 Şubat 1952 tarihinde Eskişehir'de doğan Fatma Karanfil, eğitimini Language and Culture Center'de tamamladı. Sinemaya adımını 1968 yılında Ses Dergisi'nin düzenlediği yarışmada üçüncülük elde ederek attı. 1975 yılında Ali Kocatepe ile evlenen Karanfil, bu evlilikten sonra boşandı ve 1976-1980 yılları arasında Londra'da tekstil eğitimi aldı. Göğüs kanseri teşhisi konulmasına rağmen hastalığı atlatan Karanfil, 2001 yılında sahnelere geri döndü. 2008 yılında Kanal D'de yayınlanan "Aşk-ı Memnu" dizisindeki performansıyla yeniden gündeme gelen sanatçı, kariyeri boyunca birçok ödül kazandı.

KARİYERİNDE ALDIĞI ÖDÜLLER VE YER ALDIĞI YAPIMLAR

Fatma Karanfil, 1968 yılında İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından "Yılın Sanatçısı" seçilirken, 1972 yılında aynı ödülü Ankara Gazeteciler Cemiyeti'nden de aldı. Karanfil'in rol aldığı yapımlar arasında "Yusuf'un Annesi", "Elveda Derken", "Kınalı Kuzular: Son Nefes", "Kınalı Kuzular: Reşit Paşa Vapuru", "Kınalı Kuzular: Üç Kardeş", "Annemin Gelini", "Gülpare", "Kınalı Kuzular: Nişanlıya Verilen Söz", "Üç Kadın", "Çocuklar Ne Olacak", "Kumsaldaki İzler", "Evli ve Çocuksuz", "Çocuklar Duymasın", "Kınalı Kar", "Kadın Yapar", "Kahpe / Bir Kız Böyle Düştü", "Zorbanın Aşkı" ve "Kaçaklar" gibi birçok film ve dizi bulunmaktadır.