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10 Ekim 2015'te, Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen binlerce insan, Ankara Tren Garı önünde “barış” talebiyle bir araya geldiğini belirten Başkan Tuygun, “Bu barışçıl miting, şeriatçı terör örgütü IŞİD'in gerçekleştirdiği iki intihar saldırısıyla kanlı bir katliama dönüştü” dedi.

Başkan Tuygun, Saldırılarda 103 kişi hayatını kaybetti, 580 kişi yaralandı, yüreğimizde sarılmayacak yaralar açıldı, tüm toplumda hiç geçmeyecek bir travma oluştuğunu söyledi.

Tuygun yaptığı açıklamada, “Bu hain saldırı kadar, sonrasında yaşananlar da hafızalarımıza silinmeyecek şekilde kazındı. Laik bir Cumhuriyet'i Ortadoğu'nun azılı teröristleri için dinlenme tesisi haline getiren, onları Başkentimizin kalbine hançer sokabilecek kadar ülkemizi/insanımızı savunmasız bırakan politikaların sahipleri hesap vermedi. Planlı bir miting olduğu halde, büyükşehirlerde düzenlenen tüm mitinglerin aksine 10 Ekim sabahında mitingin giriş-çıkış alanlarında neden arama yapılmadığı aydınlatılmadı. Bombalı saldırı sonrasında yaralılara ve onların başında yardım bekleyen yurttaşlara biber gazı sıkılmasının, polis araçlarının ablukası nedeniyle ambulansın çok yakın bir mesafede geliyor olmasına rağmen gecikmesinin hesabı sorulmadı. 103 canı bizden koparan hainlerin MİT tarafından yakın takip edilmesine, bu konuda Emniyet'e 2 ay önce "saldırı olabilir" diye resmi uyarıda bulunulmasına, yani katliamın göz göre göre gelmiş olmasına rağmen sorumlular hakkında gereği yapılmadı.Sonrasında başlatılan yargı süreci de gerçek faillere asla ulaşmayan, ailelerin ve toplumun acısını pekiştiren bir şekilde devam etti. Anayasal güvence altındaki gösteri ve yürüyüş hakkını kullanan binlerce insanın, ülkenin Başkenti’nde uğradığı bu saldırı hiçbir yanıyla gerçek bir adalet terazisine koyulmadı. O yüzden 10 Ekim tarihi, hâlâ toplumun vicdanında yara, gözünde yaştır.



Bu yaraya merhem olacak tek şey ise kuşkusuz adalettir. 10 Ekim katliamında hayatını kaybedenleri saygıyla anıyor, başta onlar sonra tüm toplum için adalet istiyoruz” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)