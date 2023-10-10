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Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde Dünya Ruh Sağlığı Günü kutlandı.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, 2023 Dünya Ruh Sağlığı Günü'nün bu yılki teması; Dünya Sağlık Örgütü öncülüğünde “Ruh Sağlığı Evrensel bir İnsan Hakkıdır” olarak belirlendiğini söyledi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Ruhsal sağlık hakkı toplumun bütün kesimlerini kapsayan; ayrımcı, yıkıcı ve dışlayıcı her türlü etkenin reddedildiği ve her şeyden önce güvenli, eşitlikçi, yaşam ve temel hakların sağlandığı, ruhsal zorluk oluşturacak dış etmenlerin engellendiği bir ortam ve bu ortamın kurumsal güvencesi ile mümkün. Kim oldukları veya nerede yaşadıkları fark etmeksizin herkes, en yüksek düzeyde ruh sağlığına erişme hakkına sahiptir. En temel insan haklarına erişemeyen ve güvensiz bir ortamda yaşamaya mahkum bırakılmış bireyler için sağlıklı bir ruhsal gelişim ve ruhsal işlev mümkün değildir” ifadelerine yer verildi. (Alpaslan Demir)