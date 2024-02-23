Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, yönetim kurulu üyeleri, Boğazlıyan’da çiftçilerle bir araya geldi.

Başkan Akay, çiftçilerle belirli zamanlarda bir araya gelerek sorunlarını dinlemek ve çözümler üretmek Kayseri Şeker’e özgü başarılı bir uygulama olduğunu söyledi.

Kayseri Şeker’in başarısında çiftçi buluşmalarında çiftçilerin yönetime getirdikleri sorunlar ve çözümleri sonunda elde edilen kazanımların büyük katkısı olduğunu belirten Başkan Akay, “Aziz çiftçimizle yüz yüze, göz göze programlarımız devam ediyor. Ev sahipliği için Türker Karaman'a teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.