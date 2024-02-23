Akdağmadeni'nin mevcut Belediye Başkanı ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Belediye Başkan Adayı Nezih Yalçın, sanayi esnafını ziyaret ederek esnafın istek ve taleplerini dinledi. Ziyaret sırasında Başkan Yalçın, esnafa bol kazançlar ve hayırlı işler diledi.

Akdağmadeni'nde önemli bir yere sahip olan sanayi esnafını ziyaret ettiklerini belirten Yalçın, iş yerlerini tek tek dolaşarak esnaflardan gelen talep ve istekleri aldı ve sanayi sitesi ve bölgesinde esnafı rahatlatacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yalçın, yeni dönemde sanayi ile ilgili yapılacak çalışmalar hakkında esnafı bilgilendirerek şunları söyledi: “İlçemizi çiçek gibi yaptık, sıra sanayimize geldi. Küçük Sanayi Sitemize yeni sanayi alanı ekleyeceğiz. Bu projemizin mülkiyet ve imar çalışmaları tamamlandı. Ek sanayi alanı içerisinde yeşil alan ve çay bahçesi yapacağız. Yozgat- Sivas yolu yenilenecek, yol seviyesini düşürerek sanayi sitemizin girişlerini daha nizami hale getireceğiz. Doğalgaz çalışmalarıyla birlikte alt yapı çalışmaları eş zamanlı yapacağız. Altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra beton asfalt olacak şekilde sanayi yol ve meydanlarını düzenleyeceğiz. Çalışmalarını tamamladığımız İhtisas Organize Sanayi kurulumunu tamamlayıp, ilçemizi üretim merkezi haline getireceğiz.”

Bu çalışmaların Akdağmadeni'nin sanayi ve üretim potansiyelini artıracağına inandıklarını belirten Yalçın, esnafın desteğiyle ilçenin daha da gelişeceğini vurguladı.