Türk Hava Yolları, 5 bin kişiyi işe alacağını duyurdu. Bunun üzerine THY işçi maaşları neler? THY işçi alımı 2024 başvurusu nasıl yapılır? Sorularının cevabı merak konusu oldu. Detaylar haberde

Türk Hava Yolları (THY), büyüme stratejisi kapsamında 5 bin yeni çalışanı bünyesine katmaya hazırlanıyor.

Havayolu şirketi, Take-Off 101, Take-Off Jr. ve Take-Off Cadet pozisyonlarında iş başvurularını kabul edecek. Bu önemli duyuru sonrasında, vatandaşlar arama motorlarında THY işçi maaşları nedir ve THY işçi alımı 2024 başvurusu nasıl yapılır gibi sorularla ilgilenmeye başladı.

THY MAAŞLARI EN KADAR?

THY'nin işe alacağı kişiler arasında, Yetiştirilmek Üzere II. Pilot Aday Adayı, lisans 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile yeni mezunlar bulunuyor. Bu pozisyonlarda çalışacak kişilere başlangıç maaşı minimum 40 bin lira olacak.

THY BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

THY'nin 2024 alımları için başvuru şartları da belirlendi. Take-Off 101 ve Lisans 3. sınıf ile 4. sınıf öğrencilerine yönelik başlatılan program, gençlere çalışma hayatını deneyimleme fırsatı sunuyor. 1 Ocak 1998 ve sonrasında doğan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençler, 3. ve 4. sınıfta öğrenim gördükleri sürece başvuruda bulunabilecekler.

Take-Off Cadet (Yetiştirilmek Üzere İkinci Pilot Aday Adayı) programına başvuru yapmak isteyen adaylar arasında ise bölüm ayrımı olmaksızın tüm lisans mezunları ve 31.12.2003-01.01.1994 tarihleri arasında doğan kişiler yer alacak.

THY'nin bu önemli alımlarıyla ilgili detaylı bilgiler, başvuru süreçleri ve şartlar için daha fazla bilgi haberimizde yer alıyor.