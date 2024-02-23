31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala MHP Yozgat teşkilatı çalışmalarını sürdürüyor.

“SEÇİM İLETİŞİM MERKEZLERİMİZİ AÇIYORUZ”

Merkez dahil olmak üzere ilçelerde ve beldelerde Seçim İletişim Merkezlerini açtıklarını ifade eden MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, “Bu zamana kadar Yozgat merkez, Saraykent, Sorgun, Çandır, Çayıralan, Sarıkaya, Kadışehri, Yerköy, Şefaatli, Yenifakılı ilçelerimizde ve Dedefakılı, Konuklar, Gülşehri, Eymir, Çiğdemli, Yeniyer, Araplı, Doğankent beldelerimizde Seçim İletişim Merkezlerimizin açılışını gerçekleştirdik. İnşallah kalan ilçe ve beldelerimizin iletişim merkezilerinin açılışlarını gerçekleştireceğiz. İlçelerimizde ve beldelerimizde yapmış olduğumuz açılışlarımız miting havasında gerçekleştirildi. Açılışlarımızda bir kez daha gördük ki Yozgat merkezimizde, ilçelerimizde, beldelerimizde kararını vermiş. İnşallah 31 Mart yerel seçimlerin sonrasında Yozgat belediyesi dahil olmak üzere tüm ilçe ve beldelerde üç hilali göreceğiz. Ayrıca açılışlarda bizleri yalnız bırakmayan Milletvekilimiz Ethem Sedef’e, 21. Dönem Yozgat Milletvekilimiz Ahmet Erol Ersoy’a, geçmiş dönem il başkanlarımıza, Yozgat Ülkü Ocakları İl Başkanımız Celal Yalçın’a, Belediye Başkan adaylarımıza, ilçe başkanlarımıza, il genel meclis üyelerimize parti il ve ilçe yönetimlerimize teşekkür ederim. Tüm ilçelerimizi, beldelerimi, köylerimiz ziyaret ederek vatandaşlarımız ile bir araya geleceğiz. 31 Mart seçimlerine kadar yorulmadan çalışacağız” dedi.

“TÜM HIZLA ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM”

Çalışmaları aralıksız olarak sürdüreceklerini belirten İl Başkanı Irgatoğlu, “İl ve ilçelerimizde yerel seçim çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. 2024 mahalli idareler seçimlerinde ilk hedefimiz Allah nasip ederse merkez olmak üzere, diğer belediyelerimizi de MHP’nin üretken belediyeciliği ile tanıştırmak olacak. Yozgat merkez belediye dahil olmak üzere tüm ilçelerin hak ettiği hizmeti alabilmesi için tüm belediyelere talibiz. Yozgat’taki tüm belediyelere üç hilalli bayrağımızı dikmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” diye konuştu.

“BİZ HAZIRIZ”

Tüm teşkilat olarak 31 Mart yerel seçimlerine hazır olduklarını ifade eden Irgatoğlu, “Milletvekilimiz İbrahim Ethem Sedef, Belediye Başkan Adayımız Ömer Açıkel, Merkez İlçe Başkanımız Adem Kızılay, Kadın Kolları Başkanımız Gülseren Sarıoğlu, Ülkü Ocakları Başkanımız Celal Yalçın ve tüm teşkilat üyelerimiz ile birlikte seçim çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm teşkilatımızla 31 Mart yerel seçimlerine hazırız. Koordineli bir şekilde çalışmalarımızı değerlendirerek, istişare ederek ilerliyoruz. Allah nasip ederse 31 Mart yerel seçimlerinde Yozgat belediyesi dahil olmak üzere inşallah tüm ilçe ve beldelerinde kazanacağız” dedi.

“SEÇİMDEN SONRADA ÇALIŞACAĞIZ”

Irgatoğlu, “MHP teşkilatı olarak sadece seçim zamanı değil seçimden önce olduğu gibi seçimden sonrada çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Her zaman Yozgat’ımız için çalıştık her zamanda Yozgat’ımız için çalışacağız” ifadelerini kullandı.