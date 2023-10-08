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Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre trafikte kural tanımayan ve tedbirlere uymayan sürücü ve vatandaşlar 2023 yılının Eylül ayında da birçok acının yaşanmasına sebep oldu. 2023 Eylül ayında Yozgat’ta 139'u ölümlü-yaralamalı ve 103'ü maddi hasarlı toplamda 232 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 1 kişi hayatını kaybetti, 225 kişi yaralandı.



TÜRKİYE GENELİNDE 307 KİŞİ ÖLDÜ

Türkiye genelinde eylül ayında 50 bin 182 kaza meydana geldi. Bu kazaların 249'u ölümlü kaza olarak kayıtlara geçti. Kazalarda 307 kişi hayatını kaybetti, 34 bin 272 kişi yaralandı.



ARAÇLARIN CİNSLERİ

Türkiye genelinde ölümlü-yaralanmalı trafik kazasına karışan araçların cinsine bakıldığında ise bin 92'sini bisiklet, 5'ini at arabası, 2 bin 257'sini motorlu bisiklet, 8 bin 104'ünü motosiklet, 17 bin 875’ini otomobil, 900'ünü minibüs, 5 bin 1'ini kamyonet, 654’ünü kamyon, 732'sini çekici, 620'sini otobüs, 340'ını traktör, 15'ini arazi taşıtı, 107'sini özel amaçlı, 35'ini iş makinesi, 37'sini ambulans, 17'sini tanker, 8’ini tren, 9'unu tramvay ve 740'ını diğer araçlar oluşturdu.

EN SIK GÖRÜLEN SÜRÜCÜ HATALARI

Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hatalarının ise araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin ’dur’ işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek olduğu kaydedildi. (Melike Aslı Arslan)