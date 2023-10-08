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Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bölümü Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamdi Temel ise katılımcılara plastik atıklar ve kanser üzerine seminer verdi.

Eğitimle alakalı bir açıklama yapan Sorgun Gençlik Derneği yönetim kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Çevre eğitimi ile çevreye duyarlı ve çevre koruma konusunda olumlu tutum ve davranışlara sahip bireyler yetiştirmeyi amaçladık. Eğitim ile katılımcıları çevre konusunda bilinçlendirmek, bu konuda yeterli bilgi ve beceri kazandırmak, olumlu yönde kalıcı tutum ve davranışlar sergileyebilmelerine yardımcı olmak ve en önemlisi etkin katılımlarını sağlamaktı.Yozgat Çamlığının tertemiz havasını içimize doyasıya çekerek doğa yürüyüşü yaptık” ifadelerini kullandı. (Alpaslan Demir)