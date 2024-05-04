Tokat'ın Sulusaray ilçesi merkezli meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem, Yozgat merkez ve ilçelerinde de hissedilmişti.

18 Nisan’da Sulusaray merkezli yaşanan deprem, Yozgat’ta hissedilirken Kadışehri başta olmak üzere bazı ilçelerde ve köylerde binalar hasar gördü.

Yaşanan depremin ardından hasar gören binalar Yozgat Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi tarafından yıkıma başlandı.

Binaların en kısa zamanda yıkımının tamamlanacağını belirten Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, “18 Nisan tarihinde Tokat Sulusaray merkezli yaşanan deprem, ilimizi etkilemiş ve Kadışehri ilçemizde bazı binaların hasar görmesine sebep olmuştur. Ağır hasar gören bu binaların can ve mal güvenliğini tehdit ettiğinden ve kanuni süresi tamamlandığından, İl Özel İdaremiz ekipleri tarafından yıkımına başlanmıştır. Yıkım süreci, toplumumuzun güvenliğini sağlamak adına titizlikle yürütülmektedir” ifadelerini kullandı.

“DEVLET MİLLETİNİN YANINDA”

Devlet tüm imkanlarıyla milletinin yanında olduğunu belirten AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül, “18 Nisan’da Tokat Sulusaray merkezli meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla Yozgat’ta da etkilenen bölgeler için ilk günden itibaren tüm imkanları vatandaşlar için seferber olundu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla yaşanılan hasarların giderilmesi ve bölgemizin altyapısının güçlendirmesi için bakanlıklarımız önemli destekler sundu. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Bakanlarımıza zor günlerimiz için vermiş olduğu bu güçlü desteklerden ötürü Yozgatlı hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyoruz. Yaraları saracağız, yaşanılan hasarları birlikte onaracağız. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin” şeklinde konuştu.