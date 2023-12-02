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Son günlerde popülerliğini artıran evlilik kredisi, 150 bin TL için gereken şartlarla gündeme geldi. Ancak, genç çiftlerin karşısına çıkan ağırlaşan koşullar nedeniyle birçoğu vazgeçme noktasına geldi.

Aile ve Gençlik Bankası'nın kuruluşuyla birlikte tamamlanan süreçte, petrol, doğalgaz ve maden kaynaklarından elde edilen gelirin yüzde 20'si fona aktarıldı. Bu fon aracılığıyla genç çiftlere, evlilik kredisi ile düğün hazırlıkları için maddi destek sunulması planlanıyor.

150 bin TL faizsiz evlilik kredisi, 2 yıl geri ödemesiz olarak verilecek. Ancak, bu avantajlı kredi için çiftlerin bazı şartları sağlamaları gerekiyor. Özellikle deprem bölgesinde yaşayacak olan çiftler, kredi başvurusu için belirlenen şartları titizlikle incelemeye başladı.

EVLİLİK KREDİSİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR:

E-devlet üzerinden 48 ay vadeli 150 bin TL kredi için başvuru yapılması ve nikah kıyılması gerekmektedir.

Başvuruda bulunan çiftlerin asgari ücretin iki katından fazla gelire sahip olmamaları ön koşuldur.