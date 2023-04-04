Sorgun Belediyesi’nin ilçe genelindeki park yenileme çalışmaları hızla devam ediyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından parklar baştan aşağı yenilendi. Çocukların parklarda huzurla oynaması, vatandaşların da ailece keyifli vakit geçirmesi için parklarda detaylı bakım, onarım ve yenileme çalışması yapıldı.

BAKIMLAR YAPILDI

Yenileme çalışmaları kapsamında parklarda zemin döşemelerinin tamiri yapıldı. Yıpranmış veya kırık durumda olan duvarlar, ferforjeler ve banklar tamir edilerek, boyandı. Çocuk oyun gruplarının kontrollerini yapan ekipler, sorun tespit edilen oyun grubu ve fitness aletlerini onarıp, boyayarak daha kullanışlı hale getirdi.

BU YAZDA EVE GİRMEK YOK

Belediye ekiplerinin çalışmaları aralıksız sürdürdüğünü belirten Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci “Ekiplerimiz sahada parklarımızın kontrolünü sağlıyor. Yıpranan, bakım gerektiren çocuk oyun gruplarımız yenileniyor. Parklarımızı daha güzel hale getirmek adına belediye olarak üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Bu konuda çalışmalarımızı aralıksız şekilde sürdüreceğiz. Çocuklarımız için abileri, parkları onların neşeli kahkahaları için hazırlıyor. Bu yazda eve girmek yok” şeklinde konuştu. Haber Merkezi