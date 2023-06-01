Sahipli kedi ve köpeklere mikroçip takma zorunluğu getirilmiş, 31 Aralık itibariyle son bulacağını söylenmişti.

31 Aralık 2022 tarihinden önce beyanname vererek kedi ve köpeklerine çip taktırmak isteyenler için Tarım ve Orman Yozgat İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından açıklama yapıldı.

Yetkililerce yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “31 Aralık 2022 tarihinden önce beyanname vererek Kedi ve Köpeklerine çip taktırmak isteyenler için; İl Müdürlüğümüzce çip takma ve pasaport verme işlemleri başlamıştır. Hayvan sahiplerine duyurulur.”

Çip taktırma işlemi hakkında bilgi veren İl Müdürlüğü yetkililerince, “Buradaki amaç kimliklendirmek. Herhangi bir operasyonla değil basit bir işlemle deri altına yapıldı. Deri altına çipler enjeksiyon yoluyla takılıyor. Ondan sonra bir barkot okuyucumuz var ve artık her birinin bir sahibi olacak. Bu kimlik sayesinde hayvanın yapılan operasyonları, aşılamaları veya ne kadar bilgi varsa hepsi gözükecek. Bizim bakanlığımızın PETVET diye bir kayıt sistemi var, bilgiler barkot sistemi ile sisteme girilecek ve artık bu işlemle evcil hayvanların kimliklendirilmesi yapılmış olacak. Bununla ilgili uygulamalar 31 Aralık'ta son. Ondan sonraki uygulamalarda 5199 sayılı kanuna göre ceza işlem uygulanabilecek. Sahipli hayvanların kimliklendirilmesi İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzde şuan yapılıyor. Bununla ilgili özel bir merkezimiz var” denildi. Haber Merkezi