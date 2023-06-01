Hayvan pazarlarının şap hastalığı nedeni ile kapatıldığını kaydeden Yozgat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Faruk Anteplioğlu, çevre illerde de pazarların kapatıldığını söyledi. Başkan Anteplioğlu, hayvan pazarlarının Kurban Bayramı dolayısıyla çevre illerden gelenlerin Yozgat’ta bir yoğunluk oluşturup şap hastalığının çoğalmasına sebep vermemesi amacıyla kapatıldığını bildirdi.

“DİKKATLİ OLSUNLAR”

Hayvan pazarlarının 14 Haziran’a kadar tedbir amaçlı kapalı kalacağını dile getiren Anteplioğlu açıklamasında, “Sorgun Hayvan Pazarı Türkiye'nin ilk 5'inde bir hayvan pazarı olup hareket çok fazladır. Yine Boğazlıyan, Çekerek ve Kadışehri Hayvan Pazarları da rağbet gören pazarlardır. Çevre illerimiz de hastalık görülmesiyle hayvan pazarları kapatılmıştır. Biz de kapanan pazarlardaki hareketliliğin ilimize birçok hastalık etkeni taşıyan hayvanların hastalığın yayılmasına sebep olacağından tedbir amaçlı 14 Hazirana kadar kapatılma kararı alınmıştır. Alıcılarımız ve satıcılarımız hastalık konusunda gönülleri rahat olabilir ama dikkatli olmalarında da fayda vardır” ifadelerini kullandı.

“ÖLÜME YOL AÇABİLİR”

Şap hastalığı hakkında bilgi veren Başkan Anteplioğlu, “Şap hastalığı bilhassa büyük baş hayvanlar da görülen insana bulaşmayan ama hayvanlarda et ve süt verimini büyük oranda etkileyen, buzağı ve zayıf hayvanlarda ölüme yol açabilen bir hastalıktır. Ülkemizde sıklıkla görülür ama Tarım Orman Bakanlığı tarafından düzenli olarak hastalığa karşı aşılama çalışması yapılmaktadır” dedi.

“ESKİ AŞILAMALAR ETKİSİZ KALIYOR”

Şap hastalığının türleri hakkında açıklamasına devam eden Anteplioğlu şu şekilde devam etti: “Şap hastalığı kendi için 7 türe ayrılır ve Sat 2 daha çok İran'da görülen bir tip olup mart ayı itibariyle ülkemizde tespit edilmiştir. Ülkemizde Tarım Orman Bakanlığı tarafından yapılan aşılama çalışmalarında sıklıkla görülen 4 şap türü için aşılama yapılmaktadır. Bu sebeple Sat-2 türü hastalığa yakalanan hayvanlar için yapılan eski aşılamalar etkisiz kalmaktadır. Bundan dolayı çok kısa bir süre içerisinde bakanlık tarafından üretilen aşılar hızlı bir şekilde taşra teşkilatlarına ulaştırılıp sahada hayvanlara aşılama çalışmaları başlatılmıştır. Sat 2 türü şap hastalığı diğer türlere göre daha hızlı yayılıyor, buzağılarda ve zayıf hayvanlarda daha öldürücü seyrediyor.”

“KISA BİR SÜREDE GELİŞTİRİLDİ”

Yozgat genelinde ve köylerde herhangi bir aktif şap vakasının bulunmadığını söyleyen Anteplioğlu, “Sayın Bakanımızın da katıldığı programla sat 2 türü için aşı üretimi 1 ay gibi kısa bir sürede geliştirildi ve hizmete sunuldu şuan itibariyle ülkemizin her ilçesinde bu aşılama çalışması devam etmektedir. Yozgat genelinde köylerimizde herhangi bir aktif şap vakası bulunmamaktadır. Aşılama çalışmalarımız tamamlanmış olup aşılamada sonlara gelinmiştir” şeklinde konuştu. Melike Aslı Arslan/Semanur Koçaker