Ev sahiplerine kötü haber geldi. Balkonlarında projeler yapmak isteyenler, bu planı hayata geçirmezlerse projeleri iptal edilebilir.

Milyonlarca ev sahibi, dairelerinde değişiklik yapmak için tadilatlar gerçekleştiriyor. Ancak, bazı tadilatları gerçekleştirmek için sadece ev sahibi olmak yeterli değil.

Eğer bir binada proje gereği tüm balkonlar açık olduğu halde, ve buna rağmen ev sahibi olduğunuz dairenin balkonunu kapatmak istiyorsanız, önünüzde bir engel bulunuyor.

Balkonunu kapatmak isteyenler, diğer kat maliklerinden izin almak zorundadır. Konuyla ilgili detayları, avukat Erkan Yalçın sosyal medya hesabı Instagram üzerinden açıkladı.

Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 19. Maddesi, kat maliklerini ana taşınmazın mimari durumunu korumakla yükümlü kılar. Bu hükme göre, bir kat maliki, diğer tüm kat maliklerinin izni olmadan ortak yerlerde inşaat, onarım, tesis ve herhangi bir değişiklik yapamaz.

Avukat Erkan Yalçın, Yargıtay'ın yerleşik uygulamalarına göre, bir bağımsız bölümün balkonlarının dış duvar ve cepheleri, Kanunun 4. maddesi uyarınca ortak yer olarak kabul edilmektedir.

Yalçın, balkon kapatmanın ortak alana müdahale niteliğinde olduğunu belirterek, bu nedenle kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızasının alınması gerektiğini vurguladı.

Bu şartın sağlanması durumunda balkon kapatmanın hukuka uygun olacağını ifade eden Yalçın, Kat Mülkiyeti Kanunu ve Yargıtay uygulamasına göre, beşte dört yazılı rıza sadece açık olan balkonun kapatılması durumunda gereklidir.

Esaslı tadilatın yapılması durumunda ise, kat maliklerinin oy birliğine ihtiyaç duyulmadığını belirtti. Ayrıca, mimari proje değişikliği gerektiren inşaat faaliyetlerinin, kat maliklerinin oy birliği durumunda hukuka uygun hale geleceğini sözlerine ekledi.