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Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan son torba yasa teklifi, kredi ile birden fazla konut almayı planlayan bireyleri yakından ilgilendiriyor. Yapılan düzenleme doğrultusunda, bu kişiler artık alacakları konutların toplam değeri üzerinden yüzde 15 oranında Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) ödeyecekler.

Söz konusu teklife göre, ilk konutunu satın alan bireyler bu vergiden muaf tutulacaklar. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, konut kredileri üzerinden tahakkuk eden faiz tutarı üzerinden hesaplanacak olup, anapara üzerine bu vergi uygulanmayacak.

Haber kaynağına göre, bu düzenleme ile birlikte konut kredilerindeki faiz ödemeleri üzerinden alınacak BSMV'nin yanı sıra, sigorta işlemlerine de vergi yükü eklenecek. Bu vergi uygulamasının, konut kredilerini sınırlamak amacıyla getirildiği belirtiliyor.

Örneğin, 2 milyon liralık konut kredisi kullanarak ikinci bir konut alan bir birey, ödediği 1 milyar lira faiz üzerinden yüzde 15 oranında BSMV ödeyecek. Bu düzenleme, konut kredilerinin hareketliliğini azaltmayı hedefliyor.

Torba yasa teklifi, sadece konut kredilerini etkilemekle kalmayıp, seçim öncesi aflar da dahil olmak üzere birçok önemli madde içermekte.