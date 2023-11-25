Tahmini Okuma Süresi: dakika

Son dönemde pandemi etkisi, döviz kurlarındaki dalgalanmalar gibi faktörler nedeniyle sıfır otomobil fiyatlarında ciddi bir artış yaşandı. Bu artış, sigorta ve kasko ücretlerini de olumsuz yönde etkiledi.

Pandemi süreciyle birlikte başlayan dönemde, sıfır ve ikinci el otomobil fiyatları çeşitli sebeplerle sürekli olarak artış gösterdi. Ancak, araç bulunabilirliğindeki artış ve Ticaret Bakanlığı'nın aldığı önlemler, otomobil fiyatlarını dengelemeye başladı.

TV100'de yer alan habere göre, fiyatlarda ortalama yüzde 20'lik bir düşüş gözlenirken, bu durum kasko fiyatlarını da olumlu yönde etkiledi. Yıl başından bu yana kasko poliçe fiyatları neredeyse yarı yarıya düştü. 2023'te fiyatların yüksekliği sebebiyle kasko yaptırmayanlar, fiyat düşüşüyle birlikte tekrar değerlendirme yapmaya başladı. Piyasanın oturmasıyla birlikte, şirketler arasındaki rekabet de arttı.

Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu (TÜKONFED) Başkanı Turusan Bağcı, konuyla ilgili olarak, "Bir örnek vereceğim. Arabanın değeri 1 milyondu. Sigorta şirketi kasko primini yüzde 2 ile çarpıyordu ve 20 bin lira gibi bir prim alıyordu. Şimdi arabanın değeri 800 bin TL'ye düştüyse, yine yüzde 2 ile çarpsa kasko fiyatı zaten 16 bin liraya düşmüş oluyor" şeklinde açıklamada bulundu.

Bağcı, "Araç ve yedek parça fiyatları oturdu, düşüş başladı. Piyasadan çıkan sigorta şirketleri geri döndü ve rekabet arttı. Aralık sonuna kadar indirimlerin devam etmesi bekleniyor. Ocak ayından sonra yeni yıl zamları kapıda. Şu anda kasko yaptırmanın en uygun zamanı" ifadelerini kullandı.