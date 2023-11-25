Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yeni yılda Resmi Gazete'de ilan edilen Vergi Usul Kanunu Tebliği, yeniden değerlendirme oranını 58,46 olarak belirledi. Bu önemli değişiklik, ehliyet alacak olanların dikkatini çekti ve 2024 yılı için tahmini ehliyet fiyatlarını beraberinde getirdi.

B SINIFI EHLİYET YENİ ÜCRET

B sınıfı ehliyet almayı planlayan vatandaşlar, harç vakıf hizmeti bedeli ve değerli kâğıt bedeli dahil olmak üzere toplamda 3 bin 258 lira ödemekteydi. Ancak, son açıklanan değerlendirme oranı artışıyla birlikte, bu ücretin 5 bin 162 liraya çıkması bekleniyor.

DİĞER EHLİYET GRUPLARINDAKİ ARTIŞLAR

B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G ve M sınıfı ehliyet gruplarına sahip olmak isteyenler bugüne kadar toplamda 4 bin 923 lira ödüyordu. Ancak, güncellenen değerlendirme oranının etkisiyle, bu ücretin 7 bin 800 liraya kadar yükselmesi öngörülüyor.

A1, A2 ve F sınıfı ehliyet alacaklar içinse durum benzer. Dünya gazetesinin haberine göre, şu anda toplamda bin 594 lira olan ücret, yaşanan son gelişmelerle birlikte 2 bin 525 liraya kadar çıkabilir.