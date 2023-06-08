Programlarda her sınıf birbirinden farklı ve anlamlı sahneler gerçekleştirdi.

Bilal Şahin Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa katılan İl Müftüsü Ali Gülden, neslimizin milli ve manevî değerlerle sağlam bir temel üzerinde yükselmesi için 4-6 yaş kurslarının rolünün önemine değinerek, çocuklarını itimat ederek kurslarımıza emanet eden velilere teşekkür etti.

Gülden, mesai mefhumu gözetmeden Asım'ın neslinin yetişmesine destek veren Kur'an kursu öğreticilerini tebrik ederek başarı belgesi takdim etti.

Gülaylar 4-6 yaş Kur'an Kursu’nda yapılan yılsonu etkinliğine İl Müftü Yardımcısı Mustafa Balcıoğlu ve Şube Müdürü İbrahim Çınar katıldı. Alpaslan Demir