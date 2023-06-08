Sorgun Ticaret Sanayi Odası yönetim kurulu başkanı Üzeyir Arslan 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu kapsamında kendi esas iştigal konusuyla ilgili taşımalarını kendi araçları ile gerçekleştiren firmaların faaliyetlerinin Yetki Belgesi ile yapılması hüküm altına alındığını ifade etti.

Konu ile alakalı bir açıklama yapan Sorgun Ticaret Sanayi Odası Başkanı Üzeyir Arslan; “Kendi firmalarına ait araçları bulunan ve firmalara ait her türlü eşya ve yükü bu araçlar ile sevk eden tüm firmaların faaliyet alanına ve araç tonajlarına bakılmaksızın K2, ticari amaçla taşımacılık faaliyetlerinde bulunan firmaların K1 ve ev/büro eşyası taşımacılığı ile iştigal eden firmaların K3 Yetki Belgesi alması zorunludur." Sorgun Ticaret Ve Sanayi Odası olarak yaptığımız girişimler sonucu, şimdiye kadar Sivas Ulaştırma Bölge Müdürlüğü tarafından verilen bu belgeleri, Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği kanalı ve Ulaştırma Bakanlığı ile yapılan protokol sonucu "K" türü yetki belgelerini düzenleme yetkisini Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası olarak almış olup firmalarımıza bu hizmeti getirmiş bulunmaktayız. Üyelerimize ve ilçemiz esnaflarına hayırlı olmasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı. Mustafa Babayiğit