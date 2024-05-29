Esra Erol'da işlenen konular gündeme bomba gibi düşmeye devam ediyor. Kayıp olarak aranan genç kızın söyledikleri izleyenleri şoke etti.

ATV'nin sevilen gündüz kuşağı programı "Esra Erol'da", son dönemde işlenen konularla gündeme bomba gibi düşmeye devam ediyor. Programda yaşanan son itiraflar izleyenleri şoke etti. Bir aydır kayıp olarak aranan genç kadının programdaki açıklamaları, büyük yankı uyandırdı.

Songül Hanım'ın programda yaptığı çarpıcı açıklamalar dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada tanıştığı Nazım Taşan ile dünür olan Songül Hanım, kızı Ümmü Gülsüm'ü Nazım Taşan’ın oğlu Ferdi Taşan ile evlendirdiğini belirtti. Ancak kızının kaybolduğunu ve kayınbiraderi ve damadının kızını kendisinden uzak tuttuğunu iddia etti. Ümmü Gülsüm'ün dövüldüğüne dair iddiaları, dikkatleri üzerine çekti.

Programa katılan Ü.G., kocası ve kayınpederi hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Tefecilerden borç almış olmaları ve kendisinden 70 bin lira kredi çekmesinin istenmesi gibi olaylar yaşadığını dile getirdi. Ü.G., kayınpederinin ve kocasının kendisini sürekli taciz ettiğini ve dövdüğünü iddia etti.

Ferdi Taşan'ın kullandığı iddia edilen bir uygulama ile sesini değiştirip erkeklerle konuştuğu ve dolandırıcılık yaptığı iddiaları da programda gündeme geldi. Ancak Ferdi Taşan, karısının kendisini aldattığını öne sürdü ve bu iddiaları reddetti.

Ü.G. ayrıca, kayınpederi ve kocasıyla aynı odada yattıklarını ve kayınpederinin nasıl biri olduğunun mahallede herkes tarafından bilindiğini söyledi. Ancak kayınpederi, özel hayatının kimseyi ilgilendirmediğini savundu.

Ü.G., annesine kaçmamasının nedenini de açıkladı ve annesinin kendisine sahip çıkmadığını iddia etti. Bu durumu babası ve çevresindeki insanlara sorduğunu belirtti. Ayrıca, bebeğinin annesi yüzünden öldüğünü ve annesinin kayınpederi ile ilişkisi olduğunu iddia etti.