Galatasaray, Süper Lig'de üst üste ikinci kez şampiyon olduktan sonra gelecek sezon için hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Okan Buruk, yeni sezonda kadroyu şekillendirmek için harekete geçti ve 9 futbolcunun takımdan ayrılacağını duyurdu.

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Sezonun sona ermesinin ardından Okan Buruk, özellikle yabancı futbolcularla ilgili sert kararlar alacağını belirtti.

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Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen isimler şunlar: Wilfried Zaha, Tete, Leo Dubois, Serge Aurier, Sergio Oliveira, Tanguy Ndombele, Carlos Vinicius, Alexandru Cicaldau ve Mathias Ross. Bu oyuncuların Galatasaray forması altında yer almayacakları açıklandı.

Kaynak: Haber Merkezi