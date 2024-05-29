Galatasaray, Süper Lig'de üst üste ikinci kez şampiyon olduktan sonra gelecek sezon için hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Okan Buruk, yeni sezonda kadroyu şekillendirmek için harekete geçti ve 9 futbolcunun takımdan ayrılacağını duyurdu.

Sezonun sona ermesinin ardından Okan Buruk, özellikle yabancı futbolcularla ilgili sert kararlar alacağını belirtti.

Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen isimler şunlar: Wilfried Zaha, Tete, Leo Dubois, Serge Aurier, Sergio Oliveira, Tanguy Ndombele, Carlos Vinicius, Alexandru Cicaldau ve Mathias Ross. Bu oyuncuların Galatasaray forması altında yer almayacakları açıklandı.