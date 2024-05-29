İl Başkanı Çelebi Altuntaş, Yerköy Şehit Korgeneral Osman Erbaş Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek hastanenin genel ve fiziki durumu hakkında hastane Başhekimi Uz Dr. Ali Demir’den bilgi aldı.

Başkan Altuntaş’a hastane ziyaretinde; AK Parti Yerköy İlçe Başkanı Fahrettin Atalay, İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin’de eşlik etti. Hastanenin birimlerini gezen ve çevre düzenlemelerini de inceleyen Başkan Altuntaş, eksikliklerin tamamlanması noktasında üzerlerine düşen görevi ivedilikle yerine getireceklerini ifade etti.

“YOZGAT’IMIZ SAĞLIK ÜSSÜNE DÖNÜŞTÜ”

İl Başkanı Altuntaş, yaptığı açıklamada; Yozgat’ın ve ilçelerinin yeni hastanelerle sağlık üssüne dönüştüğünü vurguladı. Başkan Altuntaş, “AK Parti iktidarları döneminde her alanda olduğu gibi sağlık alanında da değişim ve dönüşüm yaşandı. Yozgat’ımızda Türkiye’nin ilk açılan Şehir Hastanesi, ilçelerimizde modern devlet hastaneleri ile sadece ilçe halkına değil bölge insanına da hizmet verilmektedir. Yurt dışından gurbetçilerimiz gelerek tedavilerini memleketlerinde yani Yozgat’ımızda ilçelerde ki hastanelerimizde gönül rahatlığı ile yaptırmaktadırlar” dedi.

“YAPILAN HİZMETLERİ VATANDAŞLARIMIZ TAKDİR EDİYOR”

Sağlık alanında yapılan hizmetlerin vatandaşlar tarafından takdir edildiğini vurgulayan Başkan Altuntaş, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ileri görüşlü engin deneyim ve tecrübeleriyle hayata geçirilen şehir hastaneleri, devlet hastaneleri ile vatandaşlarımız adeta 5 yıldızlı otel konforunda sağlık hizmetine kavuştu. Bu hizmet her kesim tarafından takdir ediliyor. Bizzat hastalarımızı ziyaretlerimizde “Allah devletimize zeval vermesin. Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Her şeyimizle ilgileniyorlar. Hiçbir eksiğimiz yok. Otel gibi” diyerek düşüncelerini ifade ediyorlar. Bu da bizleri son derece mutlu ediyor” diye konuştu.

“YERKÖY'ÜMÜZE YAKIŞIR BİR HASTANE”

Yerköy Şehit Korgeneral Osman Erbaş Devlet Hastanesi’nin ilçeye yakışır bir hastane olduğunu vurgulayan Başkan Altuntaş, “Yeri konumu itibariyle ilçemize yakışır bir hastanede vatandaşlarımız güven içerisinde tedavi görüyor. Başhekimimiz Ali Demir, idari personel, hekimlerimiz ve diğer sağlık çalışanlarımız vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için gayret sarf ediyor. Eski hastanemizde belki zor şartlarda aynı kadro özellikle pandemi döneminde büyük mücadelelerle kendi hayatlarını hiçe sayarak vatandaşlarımıza hizmet etti. Şimdi ise çok şükür modern bir hastanede hizmet veriyorlar. Hastanemiz yeni açıldı elbette bir takım eksikliler olabilir Başhekimimizle konuştuk. Bizlerde eksikliklerin giderilmesi noktasında gerek vekillerimiz gerekse sağlık bakanlığımız nezdinde girişimlerde bulunacağız” ifadelerini kullandı.