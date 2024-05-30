Yozgat Galericiler Sitesi esnafı, galericiler sitesinde yapılan iyileştirme çalışmaları nedeniyle Belediye Başkanı Kazım Arslan’a teşekkür etti.

Başkan Kazım Arslan’ın projeleri arasında yer alan ve yakında yapımına başlanacak olan Yozgat Otonomi Merkezi tamamlanana kadar, galerici esnafının mevcut galericiler sitesini kullanmaya devam edecek olması nedeniyle galericiler sitesinde yapılan yerinde çalışmalar, esnafları memnun etti.

Site girişinde yer alan tabelanın yenilenmesi, site içerisindeki mazgalların temizlenmesi ve gece yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için yapılan ışıklandırma çalışmaları nedeniyle esnaflar, Başkan Arslan’a teşekkürlerini iletti.

Başkan Arslan, galericiler sitesi ve şehrin farklı bölgelerindeki esnaflar için gereken hassasiyetin gösterileceğini belirterek, “Galericilerimiz için Yozgat Otonomi Merkezi çalışmalarımız devam ediyor. Bu proje hayata geçene kadar mevcut galericiler sitesinde esnafımızın daha iyi şartlarda çalışabilmesi için çalışmalarımız sürecek. Sorumluluk alanımızdaki sorunları çözmek adına her zaman esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Galericiler sitesinde yapılan iyileştirmelerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Seyfettin Lafçı, “Tabelamız yenilendi ve sitemiz daha bilinir hale geldi. Yapılan mazgal temizliği ile hem sitemiz hem de dükkanlarımız daha temiz oldu. En önemlisi ise yapılan aydınlatma çalışmaları. Gece dükkanlarımıza gitmek zorunda kaldığımızda çekinerek ve korkarak gidiyorduk. Yapılan çalışmalar sonrasında bu olumsuz durum ortadan kalktı. Tüm bu çalışmalar için başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.