İsrail kuvvetleri, uluslararası tepkilere rağmen Gazze'deki Refah'a yönelik saldırıları sürdürüyor.

Bu canice saldırılar sonucunda en az 45 kişi yanarak can verdi. Ancak, bu olaylarla ilgili bazı terimlerin anlamı hakkında şüpheler oluşabilir. İşte bu terimlerin açıklamaları:

"Rafah on fire" ifadesi, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Rafah kentinde yaşanan yoğun çatışma ve şiddet olaylarını ifade eder.

Sosyal medya kullanıcıları, tepkilerini dile getirmek için Twitter ve Instagram gibi platformlarda #Rafahonfire hashtag'ini kullanıyorlar.

"Baby killer" terimi ise Gazze'ye yönelik saldırılar için kullanılan bir ifadedir. Anlamı "bebek katili"dir ve İsrail'in Gazze'deki saldırılarını eleştirmek için kullanılır. Bu terim, İsrail'in sivillere zarar verdiği ve hatta bebekleri bile hedef aldığı iddialarını yansıtır.

Sonuç olarak, Rafah'daki canice şiddet olayları devam ederken, sosyal medyada #Rafahonfire hashtag'iyle tepkiler yükselirken, İsrail'in saldırılarına yönelik eleştirilerde "baby killer" terimi sıklıkla kullanılıyor.