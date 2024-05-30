Kişiyi kötülüklerden koruyan en faziletli duaların başında Felak ve Nas Sureleri gelmektedir. Bu sureler, Ayetel Kürsi ile birlikte okunduğunda kişiyi nazardan, büyüden, şeytanın şerrinden, görünen ve görünmeyen tüm belalardan korur. Peki, Nas Suresi nasıl okunur? Nas Suresi'nin Türkçe meali, Arapça okunuşu ve faziletleri hakkındaki detaylar haberimizde...

Biz Müslümanlar, görünen ve görünmeyen tüm kötülüklerden Allah'a sığınırız. Kötülüklerden korunmak için en sık okunan duaların başında da Felak ve Nas Sureleri yer alır. Peki, Nas Suresi nasıl okunur? Nas Suresi'nin Türkçe meali, Arapça okunuşu ve faziletleri hakkındaki detayları sizler için derledik.

NAS SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

Kul e'ûżu birabbinnâs.

Melikinnâs.

İlâhinnâs.

Min şerrilvesvâsil ḣannâs.

Elleżî yuvesvisu fî sudûrinnâs.

Minelcinneti vennâs.

NAS SURESİ TÜRKÇE MEALİ

Nas Suresi'nin Türkçe meali, bizlere Allah'a sığınmamız gerektiğini ve O'nun koruyuculuğuna olan inancımızı hatırlatır. İşte Nas Suresi'nin Türkçe meali:

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

De ki: İnsanların Rabbine sığınırım.

İnsanların malikine,

İnsanların ilahına;

İnsanlara kötü şeyler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden.

O ki insanların göğüslerine (kötü düşünce, şüphe) vesvese verir.

Gerek cin, gerekse insanlardan (olan vesvesecilerin şerrinden Allah’a sığınırım.)

FELAK VE NAS SURELERİ FAZİLETLERİ

Her gece 7 kez Felak ve Nas Surelerini okumak, görünen ve görünmeyen tüm kötülüklerden kişiyi korur.

Ayetel Kürsi ile birlikte okunması, kıskanç ve fesat insanların kötü gözünden korur.

Sadece başkalarından değil, kişinin kendi panik ve vesvelerinden korunmak için de okunur.