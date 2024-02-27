Eskişehir Alpu Belediyesi, mülkiyetine kayıtlı olan 17 tarlanın kiralanması için bir ihale düzenleyeceğini duyurdu. İhaleye katılmak isteyenlerin belirlenen geçici teminatları ile İhale Doküman Bedeli'ni belirtilen tarih ve saatlere kadar ödemeleri gerekmektedir. İhale, 5 Mart tarihinde saat 14:00'te Alpu Belediyesi Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek.

İhale detayları şu şekildedir:

İhale Tarihi ve Saati: 5 Mart, Saat: 14:00

İhale Yeri: Alpu Belediyesi Hizmet Binası, Fevzipaşa Mahallesi Kurtuluş Caddesi No:5 Alpu / Eskişehir

İhale Doküman Bedeli: 300,00 TL (üçyüzlira)

Geçici Teminat ve İhale Doküman Bedeli, ihale tarihine kadar Belediyemiz tahsilât servisine veya belirtilen banka hesabına yatırılmalıdır.

İhaleye katılmak isteyenlerin gerekli koşulları öğrenmek için Taşınmaz Satış İhale dokümanını satın alarak veya Belediyenin internet sitesinden bilgi edinmeleri gerekmektedir. İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi kapsamında ekilebilir alanlar üzerinden Açık Teklif Usulü ile gerçekleştirilecek.