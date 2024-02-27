Dolar ve euro kuru haftanın ikinci işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 27 Şubat 2024 Salı günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 31.1301 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 31.1233 liradan, satış fiyatı ise 31.137 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.02'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 33.801 TL'den yapan euro şu anda 33.78 TL alış ve 33.8222 TL satış fiyatına sahip.