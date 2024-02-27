Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgat cami (9)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Yozgatlı kadınlar bunun peşinde! Yozgatlı kadınlar bunun peşinde!

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  05:48     07:11     12:59     16:04     18:36     19:54

Akdağmadeni    05:44     07:07     12:54     16:00     18:32     19:49

Aydıncık             05:46     07:10     12:57     16:02     18:34     19:52

Boğazlıyan         05:47     07:09     12:57     16:03     18:35     19:52

Çandır                 05:46     07:08     12:56     16:02     18:34     19:51

Çayıralan            05:45     07:07     12:55     16:02     18:33     19:50

Çekerek              05:46     07:09     12:56     16:01     18:33     19:51

Kadışehri            05:44     07:07     12:55     16:00     18:32     19:50

Saraykent           05:46     07:08     12:56     16:02     18:33     19:51

Sarıkaya              05:46     07:09     12:56     16:02     18:34     19:51

Şefaatli                05:49    07:11     12:59     16:05     18:37     19:54

Sorgun                05:47     07:10     12:57     16:03     18:35     19:52

Yenifakılı            05:48     07:10     12:58     16:04     18:36     19:53

Yerköy                05:50     07:12     13:00     16:06     18:38     19:55

Kaynak: Haber Merkezi