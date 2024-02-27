Hafif ve Dengeli Yiyecekler Tercih Edin: İftar sofralarında ağır yemeklerden kaçının. Az yağlı ve yağda kızartılmamış yiyecekleri tercih ederek sindirimi kolaylaştırabilirsiniz. Esmer tahıllar, sebzeler, salatalar ve kaliteli protein kaynakları iftar menünüzde bulunmalıdır.

Beyaz Gıdalardan Kaçının: Beyaz un, pirinç ve şeker içeren gıdalar hızlı sindirilir ve acıkmanıza neden olabilir. Bu tür gıdaları mümkün olduğunca azaltın ve yerine lifli ve besleyici gıdaları tercih edin.

İftara Çorba İle Başlayın: İftarınızı bir çorba ile açarak sindirim sistemine hafif bir başlangıç yapın. Ardından ana yemeğe geçmek daha uygun olacaktır.

Sıvı Alımına Dikkat Edin: İftar ile sahur arasındaki süreçte sıvı alımınızı ihmal etmeyin. Su, çay, bitki çayları, süt, ayran veya taze sıkılmış meyve suları gibi içeceklerle sıvı ihtiyacınızı karşılayın.

Ara Öğünlere Özen Gösterin: İftar ile sahur arasında 4-5 ara öğün tüketerek açlık hissini dengeleyin ve mideye aşırı yüklenmeyi önleyin. Sahurda kahvaltı türü besinleri tercih ederek gün boyunca enerjinizi koruyabilirsiniz.

Ramazan ayında iftar sofralarınızı sağlıklı ve dengeli besinlerle donatarak hem açlık hissini kontrol altında tutabilir hem de vücudunuzun ihtiyacı olan besinleri alabilirsiniz.