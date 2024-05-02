Bankalar, işlem hacmi ve maliyetlerdeki artışlar nedeniyle komisyon kesintilerini artırırken, ATM'lerde yeni düzenlemeler gündeme geliyor. Detaylar haberimizde:

Yüksek enflasyona rağmen, hükümetin yeni banknot basımına onay vermemesi bankaları ve müşterileri nakit para kullanımında zor durumda bırakıyor. Yıllardır devam eden yüksek enflasyon, 200 TL'nin reel alım gücünü azaltarak, 200 TL ile satın alınabilecek ürünlerin sayısını azaltıyor.

Nakit paraya olan ihtiyaç artarken, vatandaşlar büyük miktarlarda nakit taşıma zorunluluğuyla karşı karşıya kalıyorlar.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yeni banknot talebine duyarsız kalması, bankaları ve müşterileri olumsuz etkiliyor.

Bankalar, mağduriyetleri gidermek için günlük para çekim limitini artırmayı planlıyorlar, ancak yaşanan enflasyon dalgası göz önüne alındığında bu adımın etkisi sınırlı kalıyor.

Milyonlarca vatandaş, acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak için günlük limitin üzerinde para çekmeye çalışırken yüksek komisyon ücretleriyle karşılaşıyor.

Özel bankaların talep ettiği yüksek komisyon ücretleri vatandaşların ciddi maddi kayıplar yaşamasına neden oluyor. Artan şikayetler üzerine özel bankalar, bu konuda değişikliğe gitmeyi planlıyorlar.

Edinilen bilgilere göre, özel bankalar Haziran ayı itibarıyla günlük para çekim limitini 20 bin liraya yükseltmeyi planlıyorlar. Bu adımın, vatandaşların günlük nakit ihtiyaçlarını daha kolay karşılamalarını ve yüksek komisyon ücretlerinden etkilenmemelerini amaçladığı belirtiliyor.

Son zamanlarda artan günlük para çekim limiti aşımı nedeniyle ATM'lerde sıklıkla yaşanan para arzı sorunu, bankaları harekete geçirdi. Bu soruna çözüm olarak, kamu bankaları dışındaki birçok ATM'de 10 ve 20 TL'lik banknotların yerleştirildiği slotlar kapatılmaya başlandı. Şu anda çoğu banka, ATM kanalıyla yapılan para yatırma ve çekme işlemlerinde 10 ve 20 liralık banknotların kullanımını durdurdu.

ATM'lerde bu paralar için ayrılan slotlara 200 liralık banknotlar eklendi. Ziraat Bankası Eski Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu, bu değişikliğin resmi olmayan bir prosedüre dönüştüğünü belirterek, "Bankalar artık ATM'lere 200, 100 ve 50 TL'lik banknotları yerleştiriyor. 20, 10 ve 5 TL'lik banknotlar ise artık kullanılmıyor..." açıklamasını yaptı.