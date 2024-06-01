Türkiye’nin ilk ve tek kadın başbakanı ünvanına sahip olan olan Tansu Çiller’in eşi Özer Uçuran Çiller, geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybetti.

Bir süredir diyaliz tedavisi gördüğü öğrenilen Çiller'in Yeniköy'deki evinde kalp krizi geçirdiği ve ardında vefat ettiği bilgisi paylaşıldı.

ÖZER UÇURAN ÇİLLER KİMDİR?

1937 yılında dünyaya gelen Özer Uçuran Çiller mühendis ve iş insanıdır. Türkiye'nin 22. ve ilk kadın başbakanı olan Tansu Çiller ile yaptığı evlilikten iki çocuğu oldu. Uçuran evliliğinden sonra "Çiller" soyadını aldı.

Saint Joseph Fransız Lisesinde okuduktan sonra Robert Kolejde (Boğaziçi Üniversitesi) mühendislik ve yüksek mühendislik okuyan Özer Uçuran, Amerika'da Boston ve Connecticut üniversitelerinden MBA derecesi kazandı. 1975 yılına kadar Amatek Inc. şirketinde Holding Ekonomik Kontroller Direktörü olarak görev yaptı.

TÜRKİYE'NİN İLK "SECOND GENTLEMAN"I

1963 yılında Tansu Çiller ile evlenen Özer Çiller, 8 yıl Amerika'da kaldıktan sonra Türkiye'ye geri dönüş yaptı. Tansu Çiller'in siyasete atılıp 1993 yılında ilk kadın başbakan olmasından sonra Türkiye'nin ilk "second gentleman"ı unvanının sahibi oldu.