Okullar Arası Wushu Kung-Fu Türkiye Şampiyonasında dereceye giren öğrenciler İl Milli eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak’ı ziyaret etti.

Yozgatlı öğrenciler, 21-24 Mayıs tarihlerinde Sakarya’da yapılan Okullar Arası Wushu Kung-Fu Türkiye Şampiyonasında derece elde etti.

Wushu Kung-Fu Okullar Arası Türkiye Şampiyonası’nda dereceye giren öğrenciler, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altın Kaynak’ı makamında ziyaret etti.

Dereceye giren öğrenciler ve Antrenör Öğretmen Tayfun Öztürk, Akdağmadeni İlçe Millî Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan ile birlikte Altınkaynak’ı ziyaret etti.

Altınkaynak, Türkiye Şampiyonu olan Rabia Karadaş'ı, derece yapan öğrencileri ve Antrenör Öğretmen Tayfun Öztürk'ü tebrik ederek başarılarından dolayı teşekkür etti.

Sakarya’da yapılan Okullar Arası Wushu Kung-Fu Türkiye Şampiyonasında; 45 kilogramda Melikli İmam Hatip Ortaokulundan Mahmut Çalışkan Türkiye üçüncüsü, 60 kilogramda yıldızlar kategorisinde Melikli İmam Hatip Ortaokulundan Yusuf Karadaş Türkiye üçüncüsü, 42 kilogramda minikler kategorisinde Melikli İmam Hatip Ortaokulundan Caner Deliktaş Türkiye ikincisi ve 65 kilogramda Mesleki Eğitim Merkezinden Rabia Karadaş Türkiye şampiyonu derecelerini elde etti.