Fenerbahçe'de başkanlık yarışı kıyasıya devam ederken, Ali Koç'un yeni yönetimine Erol Bilecik de katıldı. Peki, Erol Bilecik kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapar?

Erol Bilecik, 26 Kasım 1962 Hatay doğumlu bir iş insanıdır. Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) eski Yönetim Kurulu Başkanı ve Index Grup CEO'su olarak tanınmaktadır. İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunudur ve 1987 yılında üniversiteden mezun olmuştur.

Kariyerine Alman şirketi Nixdorf Computer’de Sistem Analisti olarak başlayan Bilecik, daha sonra Index’in kuruluş sürecine katılarak şirketin genel müdürlüğünü üstlenmiştir. 2018 yılında Ali Koç'un başkanlığına seçildiği Fenerbahçe SK yönetimine dahil olan Bilecik, aynı zamanda 1907 Fenerbahçe Derneği'nde başkan yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

Index Grup bünyesindeki Index Bilgisayar, Despec, Datagate, Neteks, Homend, Artım ve Teklos’un CEO’su ve yönetim kurulu başkanı olan Bilecik, 5 Haziran 2018'de Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi olmuş ve 4 Eylül 2020'de Başkan Vekili olarak atanmıştır.

Erol Bilecik, evli ve 2 çocuk babasıdır. Ayrıca, 15 Temmuz 2010 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirilmiştir.

Ali Koç'un liderliğindeki Fenerbahçe'nin yeni yönetiminde Erol Bilecik'in yer alması, kulübün geleceği adına önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.