İstanbul'un tanınmış isimlerinden Nevbahar Demirağ Koç, son günlerde "Bir Fincan Kahve 40 Soru" programının ilk konuğu olarak adından sıkça söz ettiriyor. Peki, Nevbahar Demirağ Koç kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ali Koç'un eşi Nevbahar Demirağ Koç ne iş yapıyor?

Nevbahar Demirağ Koç, 10 Mart 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Turgut Demirağ ile Afet Demirağ’ın kızı olan Nevbahar, Rahmi M. Koç ile Çiğdem Koç’un üçüncü oğlu Ali Y. Koç ile evlidir. İlk öğrenimini ABD'de tamamlayan Koç, ortaöğrenimini Türkiye'de gerçekleştirdi. 1996 yılında Los Angeles’taki Loyola Marymount Üniversitesi’nden güzel sanatlar dalında lisans derecesiyle mezun oldu.

21 Ekim 2005 tarihinde Ali Y. Koç ile dünya evine giren Nevbahar Demirağ Koç'un Leyla Sadberk (d. 2006) ve Kerim Rahmi (d. 2008) adında iki çocuğu bulunmaktadır. Halen Açık Kapı Sosyal Sorumluluk Derneği Yönetim Kurulu üyesi olan Nevbahar Koç’un, İrem Kınay ile birlikte kaleme aldığı ve Boğaziçi’ndeki 20 yalının tanıtıldığı Bosphorus Private kitabı 2017 yılında yayımlanmıştır.

"Bir Fincan Kahve 40 Soru" programında yalısının kapılarını açarak izleyicilerle samimi bir sohbet gerçekleştiren Nevbahar Demirağ Koç, hem sosyal sorumluluk projeleriyle hem de kültürel çalışmalarıyla dikkat çekmektedir. Ali Koç'un eşi olarak da bilinen Nevbahar Koç'un güçlü kişiliği ve sosyal etkinlikleri, kamuoyunun ilgisini çekmektedir.