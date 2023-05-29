Oktay, “Aziz milletimiz, ‘Söz de, karar da, gelecek de milletindir’ diyerek bir kez daha ’Doğru Adam’da karar kılmış; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile ‘Durmak Yok, Yola Devam’ demiştir” dedi.

Oktay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, “Aziz milletimiz, ‘Söz de, Karar da, Gelecek de milletindir’ diyerek bir kez daha ’Doğru Adam’da karar kılmış; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile ‘Durmak Yok, Yola Devam’ demiştir. Türkiye Yüzyılı başlamıştır. Kazanan milletimiz, kazanan devletimiz, kazanan güçlü Türkiye olmuştur. Ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı. İHA