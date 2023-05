Şerefli, “Bütün beklentilerin aksine olgunluk ve sükûnet ortamında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 85.2 gibi yine yüksek bir katılımla milletimiz güçlü iradesini bir kere daha ortaya koydu” dedi.

Şerefli yaptığı açıklamada; “Seçimlerin sonucunda Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 52.14 oy alarak yeniden seçilirken Türkiye’nin 12. Cumhurbaşkanı oldu. Sonuçların, ülkemize, gönül coğrafyamıza ve kriz ve çatışmalarla uğraşan bütün dünyaya hayırlı olmasını temenni ediyor. Seçimler, maalesef, anket şirketleri üzerinden yapılan spekülasyonların, sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen manipülasyonların ve ulusal ve uluslararası ölçekteki dezenformasyonların gölgesi altında gerçekleşti. Buna rağmen, milletimiz, bütün tezvirat ve manipülasyonlara tarihi olgunluğuyla ve bağımsızlık bilinciyle karşılık verdi, iradesiyle güçlü bir demokrasi dersi verdi. 14 Mayıs’ta gerçekleştirilen birinci tur seçimleri önce özellikle emperyalizmin propaganda aparatı haline dönüşen bazı batılı basın yayın organlarının gerçekleştirdikleri dezenformasyonları ve bu dezenformasyonlara eş güdümlü olarak ülke içinde yapılan spekülasyonları, son yıllarda tam bağımsızlık noktasında güçlü atan adımları durdurup, aziz milletimize tekrar deli gömleği giydirme çabası olarak değerlendiriyoruz. Bütün bu beyhude çabalar, millet muhayyilesinde ve milletin bağımsızlık bilinciyle inşa ettiği kurumlarca not edilmiştir. Bu seçimler, gerçekle spekülasyon, manipülasyon ve dezenformasyonla şekillenmiş kirli propagandanın oluşturduğu anafor arasındaki bir tercihti: gerçeği istismar eden, saptıran ve çoğu zaman da ‘cahil’ ithamı yapan ve her neresinden bakılırsa bakılsın, kendi kısır ve dar görüşlerini mutlak zanneden bir koro tarafından zehirlenen zeminde, milletimiz, engin irfanıyla içinde yaşadığı gerçeği yerli yerine oturtarak ve ülkeye yapılmak istenen ameliyatı görerek güçlü bir irade ortaya koymuş, bütün oyunları tersyüz etmiştir. Kurulduğumuz gündün itibaren millet iradesinin yanında olan Memur-Sen ailesi olarak bizler, aynı irfan köklerine sahip olduğumuz milletimiz gibi ilk günden itibaren kendi gerçekliğimizden zerre taviz vermeden ve fakat ülkenin bağımsızlık ve insanımızın özgürlüğüne tasallut edilmek istenen/örtük bir şekilde dayatılan sistemi görerek tavrımızı belirledik, süreci yönettik. Hep altını çizdik; ülkemiz, dünya ile birlikte içinden geçtiği bu kriz anaforundan ancak istikrarla ve bağımsız politikalarla çıkar. IMF, Dünya Bankaları bu noktada çözüm değildir, bilakis, bu köhnemiş kurumlar ülkeleri talan eden emperyalizmin koçbaşlarıdır. Dolayısıyla, kapalı kapılar ardında yapılan görüşmeler, yine bu çerçevede, ‘temiz para’ söylemleriyle meşrulaştırılan ve fakat her şekilde emperyalizmin kazandığı çare önerilerini tekrar söyleyelim, millete tekrar giydirilmek istenen deli gömleğinin ifadesi olarak görüyoruz. Milletimiz, asırlara sari deli gömleğini yırtıp atmıştır ve bundan sonra da giymeyecektir. Bu yöndeki nobran ve küçümseyici her teşebbüste millet iradesine çarpıp geri dönecektir. Dolayısıyla kimse, hiçbir kesim demokrasiyi, milletin değerleriyle hesaplaşma aparatı olarak görmemeli, bilakis, bir başkasının hakkını emanet olarak görerek, çoğulcu bir mantıkla ülkeyi daha yukarıya taşıma azmini ortaya koymalıdır. Biz, bugünü, bir başlangıç olarak görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle bu seçimin galibi 85 milyondur. Geçmişte her ne yaşandıysa yaşansın, bu seçimin kaybedeni yoktur. Dolayısıyla, biz, bu ülkenin, güzel Türkiye’nin ve aziz milletimiz için omuz omuza verip çalışmak zorundayız. Küsmeye, darılmaya, hele hele birbirimizi küçümseyici tavır içinde girmeye hakkımız yok. Bu gemide hepimiz yaşıyoruz. Biz dinamik bir milletiz. Böylesine bir dinamizmin çok az bir ülkede olduğu bilinciyle; Emekle, alın teriyle yükselecek Türkiye yüzyılında, istikrarla, daha güçlü adımlar atılacağına inancımız tam. Biz varız. Memur-Sen ve Kamu görevlileri olarak, bu seferberliğe bütün gücümüzle katılacağız” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir